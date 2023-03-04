В Великобритании признали тяжелое положение ВСУ в Артемовске Reuters: разведка в Британии признала успехи ВС РФ в Артемовске и тяжелое положение ВСУ

Фото: Edgar GutiÃ©rrez / Keystone Press Agency / Global Look Press

Российские военные в Артемовске оказывают все более сильное давление на группировку войск ВСУ, сообщает Reuters со ссылкой на ежедневный разведывательный бюллетень Минобороны Великобритании. По данным агентства, положение украинских военных оценивается как тяжелое. Отмечается, что в городе идут ожесточенные бои.

В Артемовске и вокруг него идут интенсивные бои. Армия России и силы частной военной группы «Вагнер» продвинулись в северные пригороды, — сказано в публикации.

По информации британской разведки, бойцы ВСУ признались, что поставки боеприпасов осложнены постоянными обстрелами.

Экс-подполковник армии США Даниэль Дэвис заявил, что после сдачи Артемовска украинские военные столкнутся с недостаточной мощью своих войск для наступления. Военный эксперт отметил, что Россия успела подготовить значительные оборонительные рубежи в регионе. По его словам, время покажет, «насколько дорого ВСУ обойдется сдача Артемовска». Бывший американский военный при этом не стал называть примерные потери Киева в битве за сохранение контроля над Артемовском.

Ранее командир подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» заявил, что украинское военное начальство дало ему срочный приказ отводить войска из Артемовска. Он отметил, что войска пробыли в городе 110 дней, после чего было принято решение об их отводе. Новое место дислокации «Птиц Мадьяра» он не назвал.