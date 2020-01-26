https://static.news.ru/photo/ae338554-4022-11ea-b6d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: sajidjavid/twitter.com

Минфин Великобритании представил монету в 50 пенсов, которая посвящена выходу страны из Евросоюза (Brexit).

Официально в обращение монета будет введена 31 января — в день Brexit — начальным тиражом в три миллиона экземпляров.

Выход из ЕС — поворотный момент в нашей истории, и эта монета является воплощением начала новой главы, — сказал министр финансов Саджид Джавид.

«Мир, процветание и дружба со всеми странами»: такая фраза размещена на реверсе монеты, а внизу стоит дата выхода королевства из ЕС.

Ранее дата финального этапа Brexit неоднократно переносилась из-за сложностей с ратификацией соглашения об условиях выхода британским парламентом. До конца 2020 года Лондон и Брюссель в рамках переходного периода должны будут договориться о формате дальнейшего сотрудничества во всех сферах.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 24 января подписал закон о выходе страны из Евросоюза.