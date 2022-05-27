В Великобритании оспой обезьян заразились более 100 человек В Великобритании оспой обезьян заболели 106 человек

Фото Exclusivepix Media/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Число заразившихся оспой обезьян в Великобритании достигло 106 человек. За последние сутки было выявлено 16 новых случаев заболевания, сообщается на сайте Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства.

В ведомстве уточнили, что большинство случаев заражения — 101 — приходится на Англию. В Шотландии заболели три человека, в Северной Ирландии и Уэльсе — по одному.

В агентстве порекомендовали британцам быть внимательными и обращать пристальное внимание на кожные высыпания на любой части тела. Лицам, контактировавшим с заболевшими и теми, у кого высок риск выявления заболевания, посоветовали уйти в самоизоляцию на 21 день. Ведомство также сообщило о закупке 20 тысяч доз вакцины предложило привиться «контактным» лицам для снижения риска заражения и тяжёлого протекания заболевания.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риск завоза оспы обезьян в Россию невелик. Тем не менее, 27 мая в Красноярске провели первые в стране учения на этот случай. Они прошли в местном аэропорту, куда по легенде прибыл самолёт из Доминиканской Республики, на борту которого находился пассажир с признаками заболевания. В рамках тренировки отрабатывались дезинфекция воздушного судна и карантинные мероприятия в отношении лиц, которые якобы контактировали с заражённым.