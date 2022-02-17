В Великобритании опубликовали карту «вторжения» России на Украину

Минобороны Великобритании опубликовало карту «направлений вторжения» России на Украину, обозначив стрелками две фазы наземного наступления. Схема, названная «Возможная ось вторжения президента Путина», представлена в официальном Twitter-аккаунте ведомства «исключительно в иллюстративных целях».

По сообщению ведомства, первая фаза наступления включает удары по направлениям с западных регионов России на Киев и Днепр, с Крыма — вдоль Азовского побережья и с территории Белоруссии на Киев. Вторая фраза предусматривает движение из Днепра на Винницу, а также из Крыма в сторону Одессы.

Скриншот карты приводит РИА Новости.

Ранее в МИД РФ заявили, что глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс должна принести извинения за фейковые высказывания о «вторжении» России на Украину.

Трасс в последние дни часто утверждала, что Россия может вторгнуться на Украину в любой момент, несмотря на то, что российские войска начали возвращаться в пункты постоянной дислокации после завершения учений. При этом никаких доказательств министр не приводила.