Стало известно, в какой стране живут самые пьющие дети The Times: ВОЗ признала Великобританию страной с самыми пьющими детьми

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Отчет Всемирной организации здравоохранения выявил, что в Великобритании живут самые пьющие дети. Согласно результатам проведенного специалистами анализа, практически каждый 11-летний ребенок в стране хотя бы раз употреблял алкогольные напитки, пишет The Times.

По данным газеты, около 50% 13-летних детей в Великобритании уже попробовали спиртное. Таким образом, Соединенное Королевство занимает по данному показателю первое место среди 44 стран мира, в которых также проводилось исследование. Отмечается, что данные по Англии, Уэльсу и Шотландии, входящим в состав королевства, приводятся отдельно. В число лидеров антирейтинга также попали Венгрия и Румыния.

Авторы The Times добавили, что в Англии чаще всего пьют дети из обеспеченных семей. Родители сами часто употребляют вино и «нормализуют» соответствующую практику среди несовершеннолетних, которые повторяют за взрослыми.

Специалисты всемирной организации также изучили данные по другим вредным привычкам, распространенным среди детей. Доклад ВОЗ показал, что подростки в странах Европы, Центральной Азии и Канады предпочли электронные сигареты обычным. Также они сократили употребление каннабиса.

Ранее в России предложили запретить продажу алкогольных напитков в майские праздники. Соответствующую просьбу озвучил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Парламентарий обратился с таким предложением к премьер-министру России Михаилу Мишустину.

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