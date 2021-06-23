В Британии объяснили инцидент с эсминцем «Дефендер» в Чёрном море

Британский эсминец «Дефендер» совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, заявили в Минобороны Великобритании в Twitter.

Военные опровергли информацию о том, что в сторону корабля были произведены предупредительные выстрелы. Они исходят из того, что российские силы проводили учебные стрельбы в Чёрном море.

Мы полагаем, что русские проводили учебные стрельбы в Чёрном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности. Никакие из выстрелов не были направлены на HMS Defender, и мы не признаём утверждение о том, что на пути его следования были сброшены бомбы, — говорится в сообщении британского военного ведомства.

No warning shots have been fired at HMS Defender.



The Royal Navy ship is conducting innocent passage through Ukrainian territorial waters in accordance with international law. — Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) June 23, 2021

23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ России выдворили британский эсминец «Дефендер» из территориальных вод России. Корабль нарушил государственную границу у мыса Фиолент. Пограничники открыли предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, только после этого британский корабль покинул границы РФ.

Сенатор Алексей Пушков убеждён, что действия экипажа британского корабля являются провокацией, которая нужна для создания нового международного скандала и нового приступа антироссийской истерии.