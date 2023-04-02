В Великобритании обозлились на Байдена Британский парламентарий Сили назвал глупым отказ Байдена от посещения коронации Карла III

Фото: Chris Kleponis / Consolidated News Photos / Global Look Press

Парламентарий из Великобритании Боб Сили назвал глупым решение американского президента Джо Байдена не присутствовать лично на коронации короля Карла III, пишет газета The Telegraph. Он добавил, что такие события происходят «раз в жизни», поэтому их не стоит пропускать. По его мнению, Байден в роли президента США должен присутствовать на коронации.

Это кажется довольно небрежным, и меня так и подмывает сказать еще что-нибудь о нем из-за того, что он не планирует приезжать, — сказал Сили.

Он выразил мнение, что решение американской администрации может оказать влияние на отношения двух стран.

О том, что Байден пропустит коронацию Карла III ранее сообщила The Telegraph со ссылкой на источники. Отмечается, что вместо себя Байден может отправить свою жену, первую леди США Джилл Байден. По информации издания, Белый дом таким образом пытается сократить число международных поездок американского лидера, чтобы минимизировать их негативный эффект на здоровье 80-летнего президента. Коронация Карла III в качестве короля Соединенного Королевства и других королевств Содружества состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве.