https://static.news.ru/photo/502e7b6e-d531-11e9-ae66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Британии назвали самое грозное российское оружие. Как заявил начальник штаба Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Джулиан Болл, наибольшие опасения вызывают РК С-400, береговой ракетный комплекс «Бастион-П» и оперативно-тактический комплекс «Искандер».

Британец отметил, что Москва использует концепцию сдерживания противника путём ограничения его манёвров. Российские военные разработки ставят под сомнение способность Великобритании дать достойный ответ. Болл считает, что британским военным нужно изменить тактику ведения боевых действий при помощи искусственного интеллекта, передаёт РИА Новости .

Заявление Болла прокомментировал военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, С-400, как и другие российские ракетные комплексы, прежде всего предназначены для обороны, которая, по всей видимости, мешает наступательным планам британцев.

То есть получается, что Британия сожалеет о том, что её военный потенциал не даёт ей возможности осуществить агрессию против Российской Федерации. Это — самое большое их сожаление, поэтому они и называют наше оружие «самым опасным» и, таким образом, они раскрывают себя, свои намерения, — заявил эксперт в интервью радио « Sputnik ».

Ранее News.ru писал, что британский генерал Патрик Андерс призвал готовиться к «новой угрозе» со стороны России. По его данным, Москва может возобновить так называемую «Большую игру». Этот термин характеризует соперничество между Британской и Российской империями в XIX — начале XX веков вокруг Афганистана и территорий в Центральной и Южной Азии.