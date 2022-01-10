В Великобритании назвали ложью заявления о движении НАТО к границам России

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес назвал ложными и искажёнными представления о том, что НАТО приближается к границам России с агрессивными намерениями. По его словам, Альянс имеет оборонительную, а не наступательную природу. Его заявление в Палате общин британского парламента передаёт ТАСС.

Мне кажется, что нам в первую очередь необходимо разобраться с основным обвинением [Москвы в адрес Альянса], которые я считаю ложными и которые состоят в том, что НАТО имеет агрессивные намерения и окружает Россию. НАТО имеет оборонительную, а не наступательную природу, — заявил он.

Уолесс напомнил, что нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех и назвал искажённым представление о том, что Альянс представляет собой некую единую сущность, которая расширяется.

Он напомнил, что лишь 1/16 от общей протяжённости российской границы России граничит со странами НАТО, а на Украине нет баз Альянса, о которых тоже звучат заявления.

В НАТО стремятся вступить. Часто в силу тех или иных проблем, поэтому Кремлю следовало бы задать себе вопрос о том, почему так много стран заинтересованы в членстве, — заявил Уоллес.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии каких-либо ранее данных обещаний России о том, что НАТО не будет расширяться на восток, и тем самым отверг обвинения президента России Владимира Путина в «надувательстве» со стороны НАТО, связанным с его увеличением числа членов Альянса за счет стран Восточной Европы.