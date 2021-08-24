В Великобритании назвали действия талибов конструктивными

Сторонники радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) проявляют конструктивный подход на переговорах об эвакуации иностранцев и придерживаются взятых на себя обязательств. Об этом в интервью BBC сообщил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

По его словам, несмотря на распространяемые сообщения о препятствиях талибами эвакуации из Афганистана, они выполняют свои обещания.

Я думаю, что уровень доверия к талибам является минимальным. Но мы должны исходить из реальности. В отношении аэропорта они пока что вели себя конструктивно, — заявил Рааб.

Он отметил, что благодаря таким конструктивным подходам талибов британским властям удалось вывезти немалое число людей из Афганистана.

Ранее талибы потребовали прекратить эвакуацию граждан из Афганистана и вывести иностранные войска из страны к установленному сроку — 31 августа. После захвата талибами власти в Афганистане в Международном аэропорту Кабула начались массовые беспорядки: афганцы, напуганные приходом террористов к власти, всеми возможными методами пытаются покинуть страну, создавая хаос и давку. Из-за этого погибло уже более десятка человек, среди которых как мирные жители, так и силовики, пытающиеся контролировать толпу беженцев.