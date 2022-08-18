В Великобритании назвали цель визита Эрдогана на Украину The Independent: Эрдоган во Львове хочет усилить влияние Турции на Украине

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Своим визитом на Украину президент Турции Реджеп Эрдоган желает усилить позиции Анкары в этой стране. Такую версию выдвинула британская газета The Independent. Там написали, в частности, что Запад испытывает нервозность в связи с попытками руководства Турции наладить отношения с Россией, однако Киев может оценить роль Эрдогана как переговорщика.

Он позиционирует себя как регионального государственного деятеля, способного разговаривать с мировыми лидерами. Он находится в уникальном положении — географически, дипломатически и стратегически. <...> Эрдоган играет роль, которую, я думаю, не может сыграть даже генсек ООН, — заявил изданию киевский эксперт Михаил Боцюркив.

Президент Турции Эрдоган и генеральный секретарь ООН Гутерриш в четверг, 18 августа, провели встречу с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Встреча прошла во Львове.

Ранее советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович высказал предположение, что турецкий лидер и глава ООН могут попробовать убедить главу украинского государства согласиться на дипломатическое урегулирование и отказаться от попыток вернуть территории, оказавшиеся под контролем российских войск. По его мнению, Зеленский откажется от любой инициативы подобных переговоров.