В Великобритании назвали Байдена «катастрофой»

Характеризуя промежуточные итоги его президентства Джо Байдена, активные читатели Daily Mail назвали президента США «катастрофой». Об этом сообщает РИА Новости.
Во время выступления президента США он
Ему плевать. За всю свою политическую карьеру он не добился ничего, только лишь приумножил свое состояние, — отметил один из читателей СМИ.
Ранее президент Джо Байден оконфузился на видеоконференции с губернаторами штатов, где бушевали лесные пожары. У американского лидера на подбородке помощники обнаружили остаток завтрака, о чём написали ему записку. Президент, прочитав записку, движением руки вытер подбородок. Но он развернул записку текстом наружу, и её содержание стало достоянием общественности.