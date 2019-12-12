https://static.news.ru/photo/5fbb7cb2-1cb2-11ea-960f-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Xinhua/Global Look Press

Досрочные выборы в Палату общин британского парламента начались в Соединённом Королевстве. Премьер-министр Борис Джонсон надеется, что новый состав депутатов поддержит его сделку по Brexit.

В нижнюю палату парламента изберут 650 человек. Право сформировать правительство получит партия, которая по итогам выборов будет обладать простым большинством в Палате общин. Предварительные опросы говорят о победе тори (42,6%). Именно её и возглавляет Джонсон. Если так, то он без особых проблем сможет провести соглашение с Брюсселем через Палату общин.

Исследование проводила социологическая компания YouGov 11 декабря. Её специалисты считают, что всё равно сохраняется вероятность того, что ни одна из партий не получит большинства. А это грозит сохранением неопределённости по вопросу о Brexit.

До этого документ с условиями выхода из состава Евросоюза четырежды отклонялся депутатами. Они отказались от трёх вариантов сделки, предложенной ещё прежним премьером Терезой Мэй, и одного варианта, внесённого Джонсоном.

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин пообещал, что в случае победы его партии на выборах она проведёт общенациональный референдум по вопросу выхода страны из ЕС. Тем временем премьер-министр Борис Джонсон заявил, что выведет Великобританию из Евросоюза к 31 января, писал NEWS.ru.