В Великобритании мошенница выдавала себя за пекаря, продавая нагретый хлеб

https://static.news.ru/photo/e286347a-3ca0-11eb-a635-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Великобритании Франческа Баркер-Миллс притворилась пекарем. Обманывая инвесторов, она собрала более 60 тысяч фунтов (около 5,8 миллиона рублей).

Предприимчивая мошенница открыла пекарню The Barker Baker в английском городе Литтлборо. Она перепродавала купленный раннее хлеб, разогретый на батарее, при этом рассказывая всем историю, как выпечка направила её на путь истинный, пишет Manchester Evening News.

Баркер-Миллс давала объявления в местных газетах, утверждая, что её пекарня является социальным предприятием, которое демонстрирует, что бывшие преступники могут внести серьёзный вклад в общество. Лжепекарь утверждала, что те, кто согласятся её поддержать, получат свои взносы в двойном размере, если решатся перевести ей средства.

Тем, кто поверил, она демонстрировала выписки с якобы имевшегося у нее внушительного банковского счёта. А когда надо было расплачиваться, уговаривала вложить ещё средства.

Так ей удалось собрать около 60 тысяч фунтов, в том числе у друзей и арендодателя. После чего она попыталась оборвать с ними связь, но те заявили в полицию. 10 декабря суд приговорил её к лишению свободы сроком на два года и три месяца.

Ранее в Крыму задержали уроженца Еревана, который представлялся начальником отдела по информационным вопросам управления ФСБ. Мошенник пытался получить взятку от жителя Томска за трудоустройство в СКР по региону. Он запросил с него $60 тысяч за покровительство, писал NEWS.ru.