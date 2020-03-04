Заболеть коронавирусом при наихудшем сценарии могут до 80% жителей Великобритании. Таким образом наступление эпидемии в Соединённом Королевстве возможно, считает главный медицинский советник правительства Великобритании Крис Уитти.
Волна почти наверняка придёт к нам, но мы не знаем её масштабов, — цитирует Би-би-си Уитти.
На данный момент коронавирус выявили у 53 человек.
Как ранее писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что коронавирус может распространиться по территории Украины.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен