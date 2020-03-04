https://static.news.ru/photo/40cb41a6-5e17-11ea-a4f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заболеть коронавирусом при наихудшем сценарии могут до 80% жителей Великобритании. Таким образом наступление эпидемии в Соединённом Королевстве возможно, считает главный медицинский советник правительства Великобритании Крис Уитти.

Волна почти наверняка придёт к нам, но мы не знаем её масштабов, — цитирует Би-би-си Уитти.

На данный момент коронавирус выявили у 53 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что коронавирус может распространиться по территории Украины.