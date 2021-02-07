В Ватикане женщина впервые стала замсекретаря синода епископов

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Женщина впервые назначена заместителем генерального секретаря синода епископов в Ватикане. Распоряжение об этом подписал папа римский Франциск.

Замсекретаря стала 52-летняя монахиня-француженка Натали Бекар. По словам генерального секретаря синода кардинала Марио Грека, на этом посту Бекар будет иметь право голоса на ассамблеях, сообщает Vatican News.

Бекар стала первой женщиной с момента основания синода епископов, занявшей пост заместителя секретаря. Грек считает, что этим назначением «открылась дверь» для участия женщин в синоде епископов с правом голоса.

Ранее папа римский Франциск принял отставку главы католиков Белоруссии — архиепископа Тадеуша Кондрусевича, заявили представители Ватикана. Священнослужитель уйдёт на пенсию 3 января 2021 года. Согласно Кодексу канонического права Римско-католического костёла, диоцезиальный епископ, достигший возраста 75 лет, может попросить об отставке верховного понтифика.

Как писал NEWS.ru, визит папы римского Франциска в Россию не стоит на повестке отношений РПЦ и Ватикана. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.