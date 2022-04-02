В Вашингтоне заявили о нескором завершении конфликта на Украине

Глава аппарата Белого дома Рон Клейн полагает, что конфликт на территории Украины завершится не скоро. В интервью телеканалу ABC он предположил, что отвод российских войск с Киевского и Черниговского направлений означает их переброску на восток Украины.

Я думаю, что <...> этот конфликт, к сожалению, далёк от завершения, — сказал Клейн.

Он добавил, что есть много доказательств тому, что Россия намеревается передислоцировать свои силы, но конкретных примеров не привёл.

Клейн отметил, что США продолжат оказывать Украине военную, гуманитарную и экономическую помощь. Он подчеркнул, что политическое будущее Украины зависит от неё самой.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что демилитаризация Украины идёт полным ходом и её военный потенциал во многом разрушен. Он добавил, что цели военной операции будут достигнуты в полном объёме, и выразил надежду на подписание официального документа по итогам переговоров между Москвой и Киевом.

Спецоперация стартовала 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».