В Вашингтоне заявили о нескором завершении конфликта на Украине
Сергей Попов
Сергей Попов
18:59, 03 апреля 2022
г. МариупольФото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Глава аппарата Белого дома Рон Клейн полагает, что конфликт на территории Украины завершится не скоро. В интервью телеканалу ABC он предположил, что отвод российских войск с Киевского и Черниговского направлений означает их переброску на восток Украины.
Я думаю, что <...> этот конфликт, к сожалению, далёк от завершения, — сказал Клейн.
Он добавил, что есть много доказательств тому, что Россия намеревается передислоцировать свои силы, но конкретных примеров не привёл.
Клейн отметил, что США продолжат оказывать Украине военную, гуманитарную и экономическую помощь. Он подчеркнул, что политическое будущее Украины зависит от неё самой.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что демилитаризация Украины идёт полным ходом и её военный потенциал во многом разрушен. Он добавил, что цели военной операции будут достигнуты в полном объёме, и выразил надежду на подписание официального документа по итогам переговоров между Москвой и Киевом.
Спецоперация стартовала 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».