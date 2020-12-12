В Вашингтоне проходят митинги сторонников и противников Трампа

https://static.news.ru/photo/29c5af9a-3cb1-11eb-bd5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeremy Hogan /Global Look Press

Митинги сторонников и противников америкаснкого президента Дональда Трампа одновременно проходят в столице США. Полиция закрыла для проезда до конца дня несколько близлежащих кварталов.

Сторонники Трампа сходятся к площади Фридом-плаза. Их можно узнать по бейсболкам с надписью Make America Great Again (Сделаем Америку снова великой) и отсутствию медицинских масок. В толпе есть и представители ультраправого движения Proud Boys (Гордые парни). Они несут флаги с изображениями автоматов. Они обеспокоены, что Джо Байден, став президентом, может исключить оружие из права на самооборону.

В мероприятиях участвуют как простые американцы, так и организации. Одна из них проследовала маршем до здания Верховного суда на Капитолийском холме, протестуя против имевшегося, по их мнению, мошенничества на выборах, передаёт корреспондент ТАСС.

Противники Трампа собираются на Black Lives Matter Plaza (площадь «Жизнь чернокожих имеет значение»). Их митинг пока менее многочисленный.

Голосование на президентских выборах в США прошло 3 ноября, но его итоги до сих пор официально не оглашены. Предполагается, что победу одержал Байден, но Трамп отказывается признавать поражение. Он утверждает, что результаты голосования в некоторых штатах сфальсифицированы, и пытается оспорить их в судебном порядке. Его команда подала несколько исков о махинациях с бюллетенями, в частности незаконным администрация Трампа считает голосование по почте.

Как писал NEWS.ru, Трамп планирует назначить спецпрокурора, который должен будет расследовать дело о предполагаемых фальсификациях на выборах президента США, а также деятельность сына Джо Байдена.