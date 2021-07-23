В Вашингтоне придумали, как уничтожить «Северный поток — 2»

Сенатор-республиканец Пэт Туми нашёл способ «уничтожения» сделки США и Германии по «Северному потоку — 2». Об этом пишет Bloomberg.

Сделать это можно с использованием закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». В нём есть специальный пункт, который позволяет заблокировать решение президента страны по отказу от ограничительных мер. Изначально закон был принят для противодействия Дональду Трампу, которого обвиняли в «сговоре» с Россией. Теперь республиканцы хотят применить этот закон против Трампа.

Сенаторы хотят, чтобы американская администрация посчитала оператора газопровода компанию Nord Stream 2 AG — «противником» США и ввела против неё санкции. После этого Москва не сможет достроить газопровод. Правда, точно не известно, может ли сработать эта схема.

Ранее сенатор-республиканец Тед Круз выразил уверенность, что следующий американский лидер вернёт санкции против «Северного потока — 2». Новые выборы главы государства пройдут в США 20 января 2025 года. Круз надеется, что новый глава Белого дома будет республиканцем, а США «больше не будут капитулировать перед Россией».

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что новый доклад по ситуации с «Северным потоком — 2» будет представлен конгрессменам в августе. При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что американские санкции не сумели помешать строительству газопровода.