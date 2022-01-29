В Вашингтоне осудили ракетный запуск КНДР

Американские власти осудили ракетный запуск, произведённый КНДР, несмотря на то, что он не нёс угрозы как для Соединённых Штатов Америки, так и для их союзников в регионе. Вашингтон призвал Пхеньян отказаться от дестабилизирующих действий. Союзные государства ведут между собой консультации после запуска ракеты, говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования Вооружённых сил США.

Соединённые Штаты осуждают эти действия и призывают КНДР воздержаться от дальнейшей дестабилизирующей деятельности. Хотя, по нашим оценкам, это событие не представляет непосредственной угрозы для военнослужащих США, американской территории или территории наших союзников, мы будем продолжать следить за ситуацией, — отмечается в сообщении.

В командовании подчеркнули, что США «ведут тесные консультации с Республикой Корея и Японией, а также с другими региональными союзниками и партнёрами» в связи с запуском ракеты.

Снаряд упал вне исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Японские власти выразили протест руководству соседней страны.

Ранее секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что ракета пролетела около 800 километров и достигла максимальной высоты в две тысячи километров. Согласно данным японских военных, КНДР могла произвести пуск баллистической ракеты.