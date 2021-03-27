В Вашингтоне осудили ответные санкции Пекина

Санкции, которые ввёл Китай в ответ на ограничительные меры Соединённых Штатов из-за ситуации в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе КНР, осудил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, неправильными оказались ограничения, введённые в отношении двух членов «независимой Комиссии США по международной религиозной свободе» (USCIRF).
Попытка Пекина заглушить критику в отношении серьёзных нарушений прав человека в Синьцзяне только способствует усилению пристального международного внимания, — отметил глава Госдепа в Twitter.
Ранее NEWS.ru сообщал, что член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал ответ Китая на санкции США и Канады из-за ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. По его словам, США, по сути, ещё не испытывали на себе встречные санкции со стороны других государств, но они неизбежно столкнутся с этим.