В Вашингтоне осудили ответные санкции Пекина

https://static.news.ru/photo/7aa34a2a-8f7d-11eb-8c11-96000091f725_660.jpg Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Санкции, которые ввёл Китай в ответ на ограничительные меры Соединённых Штатов из-за ситуации в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе КНР, осудил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, неправильными оказались ограничения, введённые в отношении двух членов «независимой Комиссии США по международной религиозной свободе» (USCIRF).

Попытка Пекина заглушить критику в отношении серьёзных нарушений прав человека в Синьцзяне только способствует усилению пристального международного внимания, — отметил глава Госдепа в Twitter.

Ранее NEWS.ru сообщал, что член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал ответ Китая на санкции США и Канады из-за ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. По его словам, США, по сути, ещё не испытывали на себе встречные санкции со стороны других государств, но они неизбежно столкнутся с этим.