В Вашингтоне обстреляли автомобиль посольства Азербайджана

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МИД Азербайджана сообщил, что в Вашингтоне в ночь на 11 октября был обстрелян служебный автомобиль посольства республики. Дипведомство немедленно проинформировало соответствующие учреждения США об инциденте и предоставило изображения с камер. Данных о пострадавших нет.

В ночь с 10 на 11 октября был обстрелян служебный автомобиль посольства Азербайджанской Республики в Вашингтоне. Дипломатическое представительство незамедлительно проинформировало соответствующие структуры США, представило снимки с камер наблюдения, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что 12 октября в МИД был вызван временный поверенный в делах США в Азербайджане. Ему было выражено серьезное беспокойство и недовольство азербайджанской стороны и доведено требование об обеспечении безопасности дипломатического представительства Азербайджана.

За последние месяцы здания дипмиссий республики подвергались нападениям во Франции и в Великобритании.

В августе посольство Азербайджана в Лондоне подверглось нападению. Радикалы подняли на крыльце дипмиссии религиозные флаги и выкрикивали лозунги. Некоторое время спустя они были задержаны британской полицией.

В нападении участвовали члены шиитской экстремистской организации «Союз слуг Махди», которая базируется в столице Великобритании и считает своей целью установление «цивилизационного господства».

В сентябре в Париже группа людей совершила нападение на посольство Азербайджана. Несколько человек с армянскими флагами на плечах растаскивали ограждение перед дипмиссией, разбивали окна, а также бросали различные предметы в здание дипмиссии.

Посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев назвал «позором Франции то, что она не защищает здания посольств».