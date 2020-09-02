В Варшаве заявили, что Латушко законно пересёк белорусско-польскую границу

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Член Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко выехал из Белоруссии в Польшу законным путём. Об этом заявил в среду МИД Польши.

Как сообщает ТАСС, таким образом ведомство отреагировало на заявления «некоторых белорусских СМИ» о том, что посольство Польши предприняло какие-то незаконные действия по транспортировке Павла Латушко через границу.

Он пересёк границу на законных основаниях, — заявили в МИД Польши.

В ведомстве также добавили, что Латушко прибыл в Польшу по приглашению организаторов Экономического форума в Крынице и он проведёт в Польше ряд встреч.

Кроме того, Варшава считает, что разговоры о незаконной деятельности её посольства в Белоруссии «непонятны и бессмысленны». Более того, они являются попыткой переложить ответственность на Польшу за неспособность белорусских властей вести диалог со своим обществом.

Ранее сообщалось, что Латушко перевёз через границу посол Польши в Белоруссии. Выезд состоялся ночью через пункт пропуска «Берестовица» на машине с дипломатическими номерами. Сам Латушко обещал вернуться через несколько дней.

С 2009 по 2012 год Латушко возглавлял Министерство культуры Белоруссии, а ранее работал в структурах МИД, в том числе он был послом республики в Польше.

Как писал NEWS.ru, семья Латушко выехала за границу. Его дом облили краской. Экс-чиновник говорит, что получает угрозы от людей, которые ссылаются на связи со спецслужбами. Кроме того, ему предлагают срочно покинуть страну.