В Варшаве появились плакаты с Ангелой Меркель, Гитлером и Геббельсом

В Варшаве появились плакаты с изображением бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в одном ряду с Адольфом Гитлером и Йозефом Геббельсом. Акция была организована в преддверии визита в Польшу нового главы МИД Германии Анналены Бербок и касается вопроса репараций за ущерб, нанесённый Польше во Второй мировой войне, сообщает телеканал N-TV.

Помимо экс-канцлера, на плакатах изображены бывшие министр иностранных дел Германии Хайко Маас и президент Франк-Вальтер Штайнмайер, а также немецкий посол в Варшаве Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен. На них также присутствуют логотипы правых националистических СМИ и символ Министерства культуры Польши.

Уважаемый господин Фрайтаг, не могли бы немецкие власти наконец признать скандальное беззаконие Германии и выплатить Польше репарации за ущерб, нанесённый в годы Второй мировой войны? — написано на баннерах.

Vor Baerbocks Polen-Besuch: Plakate machen Stimmung gegen Deutschland



...auf denen Angela Merkel in eine Reihe mit Hitler und Goebbels gestellt wird. Ziel des Nazivergleichs sind Forderungen nach Reparationszahlungen - zumindest vordergrÃ¼ndig. https://t.co/iGJIQxrDQ4 — Lederwalze (@lederwalze) December 9, 2021

Ранее историк Войчех Поляк заявил, что Варшаве стоит активнее требовать от Берлина военные репарации на фоне явного ухудшения двусторонних отношений. По его словам, во времена Второй мировой войны Германия нанесла Польше «наибольший экономический урон», а после её конца продолжила доминировать над соседом. В связи с этим Поляк отметил, что Варшаве следует потребовать от ФРГ репараций, особенно если учесть, что в последнее время связи этой страны с Россией укрепились, а интересы Польши полностью игнорируются.