В Узбекистане задержали мошенников, пытавшихся продать банкноту в $1 млн

В столице Узбекистана Ташкенте задержали двоих мужчин, которые пытались продать банкноту достоинством в $1 млн. На них завели дело о мошенничестве. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре республики.

Купюры в $1 млн действительно существуют. Они были официально отпечатаны в США, отвечают всем требованиям, которые предъявляются к обычным деньгам, но при этом в обороте не участвуют. Такие банкноты представляют коллекционную ценность.

В департаменте отметили , что злоумышленники получили купюру путём обмана и злоупотребления доверием. Они были задержаны при попытке продать её за $40 тысяч (около 2 млн рублей).

Ранее сообщалось, что в Минске под суд попали двое мужчин за продажу фальшивых российских денег. Один из фигурантов рассказал, что поддельные купюры номиналом в 500 рублей каждая были куплены злоумышленниками в Москве. В Белоруссии они продали не менее семи таких банкнот.