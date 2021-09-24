В Узбекистане трое детей избили русскоговорящего мальчика

В Ташкенте трое детей избили русскоязычного мальчика. Бабушка пострадавшего уверяет, что конфликт произошёл на национальной почве, а узбекские правоохранители отказались возбуждать уголовное дело, составив лишь протокол о мелком хулиганстве, сообщает RТ.

Я увидела в окно, как внук лежит на земле. Я бегу к внуку — у него всё лицо в пыли, и он сильно плакал. Те дети отошли, смеялись, — рассказала пожилая женщина.

Она добавила, что, когда отправилась писать заявление в полицию, появился отец одного из обидчиков и стал угрожать ей. Видео этого инцидента опубликовано в Telegram-канале RT.

Пенсионерка заявила, что в полиции только улыбались и не хотели заводить уголовное дело. Правоохранители составили протоколы на всех участников конфликта.

В полиции подтвердили, что конфликт произошёл из-за ссоры между детьми, а также рассказали, что после инцидента одна из его участниц обратилась с заявлением в УКД ОВД Учтепинского района.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил запретить въезд на территорию России людям, которые нападают на русскоговорящих граждан в других странах. Основанием для этого послужили несколько случаев нападения на русскоговорящих жителей в Киргизии. Володин подчеркнул, что такое особенно недопустимо с учётом того, что русский язык носит в республике статус официального.