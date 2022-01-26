В Узбекистане сообщили о перебоях с газом после отключения света

Перебои с подачей газа отмечаются в узбекском Ташкенте и ряде других регионов страны из-за последствий отключения электричества, сообщает оператор поставок газа республики «Худудгазтаъминот». Там также уточнили, что накануне из-за блэкаута была приостановлена добыча голубого топлива и нефти на 64 месторождениях.

В настоящее время в Ферганской долине, Сурхандарьинской и Ташкентской областях, а также в Ташкенте наблюдается снижение поставок природного газа или его отсутствие, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на настоящий момент принимаются все необходимые меры для восстановления давления и подачи природного газа потребителям.

Ранее сообщалось, что в Казахстане восстановлена работа энергосистемы, а власти страны оказывают помощь Узбекистану в ликвидации последствий аварии. Согласно заявлению правительства, ограничения в крупнейшем город страны Алма-Ате были сняты в 14:53, а полное устранение неисправностей закончилось в 16:00.

25 января в Узбекистане, Киргизии и Казахстане возникли проблемы с электроэнергией. Аэропорты Ташкента и Бишкека временно прекратили работу, в городах были отключены светофоры, по всему Узбекистану не работали отопление, канализация и водоснабжение. В Казахстане отмечались перебои в Алма-Ате и южных районах страны.

Массовые отключения электричества в Казахстане, Узбекистане и Киргизии связаны с аварией в объединённой энергосистеме Центральной Азии. При нормативной частоте 50 Гц резко снизилась частота в энергосистеме Центральной Азии до 47 Гц, вследствие чего произошло полное погашение энергосистем Узбекистана и Киргизии.