В Узбекистане призвали запретить Tik-Tok из-за его влияния на молодёжь

Социал-демократическая партия Узбекистана «Аолат» призвала запретить Tik-Tok в стране из-за его негативного влияния на молодёжь, говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии. По словам представителей фракции, несмотря на действующие в стране ограничения, пользователи всё равно имеют доступ к соцсети через VPN-приложение.

Нужно усиливать меры уголовной ответственности, полностью блокировать мобильные приложения в сети интернет, от которых больше вреда, чем пользы, такие как TikTok, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане уволили министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Шухрата Садикова. Это произошло после приостановки работы соцсетей и мессенджеров.

До этого в Узбекистане была ограничена работа социальных сетей и мессенджеров Telegram, Facebook, «Одноклассники» и YouTube в республике из-за нарушения закона о персональных данных. Президент страны Шавкат Мирзиёев назвал такие действия недальновидными. После этого работа ресурсов была восстановлена.

С 15 апреля все интернет-ресурсы, работающие в Узбекистане, обязаны хранить персональные данные граждан республики на территории страны. Узкомнадзор уведомил об этом все крупнейшие зарубежные интернет-компании. После этого надзорный орган ограничил работу Skype, Twitter, TikTok, «ВКонтакте» и WeChat как несоблюдающих предписание.

С февраля 2022 года в Узбекистане начнёт действовать закон, предусматривающий административное наказание для социальных сетей за нарушение закона о хранении персональных данных на территории страны. Нарушителей ждёт штраф от $2,5 тысячи до $5 тысяч.