В УВКПЧ ООН прервали молчание после ударов по Белгороду на фоне критики РФ УВКПЧ ООН после ударов ВСУ по Белгороду: все гражданские важны

Фото: Manuel Elias/XinHua/Global Look Press

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) считает, что жизнь каждого гражданского лица, «без сомнения», имеет значение, заявила РИА Новости пресс-секретарь организации Равина Шамдасани в ответ на просьбу прокомментировать критику России в адрес управления после ударов по Белгороду. Она уточнила, что глава УВКПЧ Фолькер Тюрк запросил доступ для посещения России, но визит еще не запланирован.

Жизни всех гражданских лиц, без сомнения, имеют значение, и все государства обязаны обеспечивать защиту гражданских лиц. У нас глобальный мандат, и мы занимаемся вопросами прав человека по всему миру, — подчеркнула собеседница агентства.

Ранее в офисе официального представителя генсека ООН заявили, что удары по гражданской инфраструктуре и мирным гражданам являются нарушением международного гуманитарного права, и их следует осудить. Таким образом там отреагировали на удар Киева по Белгороду.

А вот Тюрк долгое время хранил молчание. Заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин назвал это «позором». Он также отметил, что озабочен отношением УВКПЧ к делам в России, а самому Тюрку заявил, что подходы Управления стали политизированными и предвзятыми.

До этого Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с обстрелом Белгорода. Оно состоится 31 декабря в 00:00 по московскому времени, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.