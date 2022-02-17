В устье Эльбы паром попал в шторм «Иления»

В Сети появились кадры с парома, попавшего в шторм «Иления» в устье реки Эльбы, видео публикует телеканал РЕН ТВ. На кадрах видно, как волна выбила стёкла и затопила салон судна. Ранее синоптики предупреждали, что циклон «Иления» движется в сторону России, для него характерен порывистый ветер и осадки.
По данным телеканала,
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал NEWS.ru, что циклон «Иления» принесёт с собой потепление, а также дождь и мокрый снег. Из-за порывистого ветра возрастёт опасность падения льда с крыш и незакреплённых конструкций. Синоптик посоветовал держаться подальше от щитов и неочищенных крыш домов.
О непогоде москвичей предупредили также в региональном главке МЧC. Там рекомендовали автовладельцам не парковать машины под деревьями и максимально снизить cкорость во время движения по дорогам.