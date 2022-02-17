В устье Эльбы паром попал в шторм «Иления»

В Сети появились кадры с парома, попавшего в шторм «Иления» в устье реки Эльбы, видео публикует телеканал РЕН ТВ. На кадрах видно, как волна выбила стёкла и затопила салон судна. Ранее синоптики предупреждали, что циклон «Иления» движется в сторону России, для него характерен порывистый ветер и осадки.

По данным телеканала, информации о жертвах на пароме не поступало. Циклон вызвал мощный ураган в Германии. В стране закрыты школы, в семи регионах приостановлено движение поездов. Ветер валит деревья и срывает дорожные щиты.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал NEWS.ru, что циклон «Иления» принесёт с собой потепление, а также дождь и мокрый снег. Из-за порывистого ветра возрастёт опасность падения льда с крыш и незакреплённых конструкций. Синоптик посоветовал держаться подальше от щитов и неочищенных крыш домов.

О непогоде москвичей предупредили также в региональном главке МЧC. Там рекомендовали автовладельцам не парковать машины под деревьями и максимально снизить cкорость во время движения по дорогам.