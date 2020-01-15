Неизвестные «шутники» сбросили свинью с вертолёта в бассейн, расположенный в Уругвае на принадлежащем бизнесмену Федерико Альваресу Кастильо участке. Инцидент произошёл в курортном районе Хосе Игнасио.
Момент падения животного в воду был записан на видео. Сам мужчина заявил, что свинью в бассейн сбросили люди с дурным вкусом. Он подчеркнул, что намерен установить причастных к произошедшему, сообщает Ciudad Magazine.
Federico Álvarez Castillo, dueño de Etiqueta Negra (una prestigiosa marca de indumentaria argentina) tiró un cerdo a una pileta desde un helicóptero El nivel de crueldad, perversion y demencia de algunos seres no tiene límite Repugnante pic.twitter.com/QPrMrSuLjX
Ранее NEWS.ru писал, что житель Москвы сбросил с вертолёта Mercedes Gelandewagen, так как проиграл пари. Упавший с высоты 300 м внедорожник 1995 года выпуска, стоимость которого оценивается в 1 млн рублей, был сдан на металлолом.