https://static.news.ru/photo/956b62b8-3775-11ea-9910-fa163e074e61_660.jpg Федерико Альварес Кастильо Фото: federicoalvarezcastillo/instagram.com

Неизвестные «шутники» сбросили свинью с вертолёта в бассейн, расположенный в Уругвае на принадлежащем бизнесмену Федерико Альваресу Кастильо участке. Инцидент произошёл в курортном районе Хосе Игнасио.

Момент падения животного в воду был записан на видео. Сам мужчина заявил, что свинью в бассейн сбросили люди с дурным вкусом. Он подчеркнул, что намерен установить причастных к произошедшему, сообщает Ciudad Magazine.

Federico Álvarez Castillo, dueño de Etiqueta Negra (una prestigiosa marca de indumentaria argentina) tiró un cerdo a una pileta desde un helicóptero

El nivel de crueldad, perversion y demencia de algunos seres no tiene

límite

Repugnante pic.twitter.com/QPrMrSuLjX — TIERRA SANA (@Ecogranjero) January 15, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что житель Москвы сбросил с вертолёта Mercedes Gelandewagen, так как проиграл пари. Упавший с высоты 300 м внедорожник 1995 года выпуска, стоимость которого оценивается в 1 млн рублей, был сдан на металлолом.