Федерико Альварес Кастильо Федерико Альварес Кастильо Фото: federicoalvarezcastillo/instagram.com

Неизвестные «шутники» сбросили свинью с вертолёта в бассейн, расположенный в Уругвае на принадлежащем бизнесмену Федерико Альваресу Кастильо участке. Инцидент произошёл в курортном районе Хосе Игнасио.

Момент падения животного в воду был записан на видео. Сам мужчина заявил, что свинью в бассейн сбросили люди с дурным вкусом. Он подчеркнул, что намерен установить причастных к произошедшему, сообщает Ciudad Magazine.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Москвы сбросил с вертолёта Mercedes Gelandewagen, так как проиграл пари. Упавший с высоты 300 м внедорожник 1995 года выпуска, стоимость которого оценивается в 1 млн рублей, был сдан на металлолом.

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