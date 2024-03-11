В УПЦ попросили ООН спасти верующих от гонений, а церковь — от запрета Митрополит Черкасский попросил ООН спасти УПЦ от запрета на Украине

Фото: Официальный сайт Московского патриархата

Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий

Законопроект Верховной рады, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), должен пройти экспертизу Венецианской комиссии, заявил Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий в обращении к Совету по правам человека в ООН. Он пояснил, что таким образом можно будет спасти миллионы верующих от грубого нарушения их прав, а также предотвратить юридический запрет церкви, передает ТАСС.

Украинский предстоятель православной церкви обвинил киевские власти в склонении сторонников УПЦ к переходу в другую веру и разжигании религиозной ненависти через агрессивные медиакампании и публичные заявления политиков.

Речь идет о законопроекте кабмина, принятом Радой в первом чтении 19 октября 2023 года. Его долгое время не ставили на голосование, так как некоторые депутаты саботировали инициативы, связанные с запретом УПЦ. Парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики 5 марта рекомендовал принять его во втором и окончательном чтении.

Если экспертиза решит, что УПЦ связана с Русской православной церковью, ее могут запретить. Причем ко второму чтению в документ могут попасть изменения, позволяющие сделать это быстро и жестко.

На днях глава делегации РФ Евгений Устинов заявил на 55-й сессии Совета ООН по правам человек о глубокой обеспокоенности Москвы из-за агрессивной политики Киева в отношении канонического православия. Он подчеркнул, что захваты храмов Украинской православной церкви неизменно сопровождаются насилием в адрес духовенства и верующих людей.