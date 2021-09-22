В австрийском университете отменили решение о признании «Спутника V»

Австрийский университет в городе Грац изменил недавнее решение и передумал допускать к занятиям студентов, привившихся российской вакциной от коронавируса «Спутник V». В администрации вуза утверждают, что по ошибке включили препарат в перечень разрешённых вакцин, сообщает ТАСС.

В учебном заведении заявили , что студенты, вакцинированные «Спутником V», должны будут предоставить справку о наличии антител к коронавирусу, и утверждают, что изменили свою позицию без какого-либо давления.

Мы сами совершили ошибку. Ориентировались на постановление о правилах въезда в Австрию, в котором, как оказалось, не числится «Спутник V», — отметил представитель вуза.

Ранее университет австрийского города Грац признал вакцинацию российским препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V» наравне с другими одобренными в Евросоюзе вакцинами достаточным условием для допуска студентов к очным занятиям. Сообщалось, что вуз начнёт принимать справку о прививке «Спутником V» с зимнего семестра.