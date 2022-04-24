В университетах Афганистана ввели раздельное обучение для юношей и девушек

В университетах Афганистана ввели раздельное обучение по половому признаку. Движение «Талибан» (признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), пришедшее к власти, настояло на том, чтобы Министерство высшего образования Исламского Эмирата Афганистан (МЭА) приняло решение разделить студентов и студенток по группам, которые будут посещать вузы по определённым дням, передаёт телеканал Ariana News.

Руководящий совет Кабульского университета по согласованию с профессорами и студентами этого университета создал и внедрил план, основанный на том, что студентки приходят в университет три дня в неделю, а студенты-мужчины приходят в университет в другие три дня в неделю, чтобы продолжить учебу, — сказал Рахимулла Надим, директор Кабульского университета, директор по публикациям.

Согласно распоряжению, студентки смогут посещать занятия по субботам, понедельникам и средам. Студентам-мужчинам будут читать лекции по воскресеньям, вторникам и четвергам. Общим выходным для студентов станет пятница.

Ранее в России общественные деятели заявили о планах обратиться к правительству России с просьбой ввести в школах раздельное обучение мальчиков и девочек. По их мнению, во время полового созревания подростки отвлекаются друг на друга во время учёбы.