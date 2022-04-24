18+

Рубрики

Медиа

Архив

В России каждые четыре минуты происходит новое ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Мир

В университетах Афганистана ввели раздельное обучение для юношей и девушек

17:19, 24 апреля 2022
В университетах Афганистана ввели раздельное обучение для юношей и девушек Образование в Афганистане Фото: Mashal/XinHua/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В университетах Афганистана ввели раздельное обучение по половому признаку. Движение «Талибан» (признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), пришедшее к власти, настояло на том, чтобы Министерство высшего образования Исламского Эмирата Афганистан (МЭА) приняло решение разделить студентов и студенток по группам, которые будут посещать вузы по определённым дням, передаёт телеканал Ariana News.

Руководящий совет Кабульского университета по согласованию с профессорами и студентами этого университета создал и внедрил план, основанный на том, что студентки приходят в университет три дня в неделю, а студенты-мужчины приходят в университет в другие три дня в неделю, чтобы продолжить учебу,сказал Рахимулла Надим, директор Кабульского университета, директор по публикациям.

Согласно распоряжению, студентки смогут посещать занятия по субботам, понедельникам и средам. Студентам-мужчинам будут читать лекции по воскресеньям, вторникам и четвергам. Общим выходным для студентов станет пятница.

Ранее в России общественные деятели заявили о планах обратиться к правительству России с просьбой ввести в школах раздельное обучение мальчиков и девочек. По их мнению, во время полового созревания подростки отвлекаются друг на друга во время учёбы.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео