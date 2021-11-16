В «Улице Сезам» появился первый азиатский персонаж

В детской телевизионной передаче «Улица Сезам» появился азиатский персонаж. Как передаёт Associated Press, это первый герой такого происхождения в истории шоу. Таким образом, авторы программы хотят поднять тему расизма.

Новым героем станет маппет, которого зовут Джи-Янг. Это семилетняя американка с корейскими корнями. Её представят в серии под названием ««Посмотрите, как мы собираемся вместе: спецэпизод Улицы Сезам», которая выйдет 25 ноября.

По сюжету Джи-Янг любит рок-музыку и скейтбординг. В адрес героини прозвучат расистские высказывания от другого персонажа, который порекомендует маппету «вернуться домой». Данный инцидент поможет жителям улицы Сезам затронуть тему разнообразия и принятия друг друга.

Кейтлин Ким, которая является кукловодом нового маппета, заявила, что внедрение нового персонажа имеет большую значимость.

Это очень важно, что она именно американца корейского происхождения, не просто кореянка. Она родилась здесь. Я надеюсь, что это поможет объяснить, что такое расизм и научить детей распознавать его и выступать против, — сказала Ким.

Ранее сообщалось, что в «Улице Сезам» появился персонаж по имени Карли. Она вынуждена жить в приёмных семьях из-за того, что её мама борется с наркозависимостью. Создатели «Улицы Сезам» заявили, что обратились к этой проблеме, так как, по их данным, только в США почти шесть миллионов детей в возрасте до 11 лет живут в семьях, где один из родителей страдает наркозависимостью.