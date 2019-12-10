https://static.news.ru/photo/cd03b3bc-1b44-11ea-afa1-fa163e074e61_660.jpg Максим Бужанский Фото: Макс Бужанский/facebook.com

Депутат Верховной рады Украины предложил отменить закон о государственном языке. Проект соответствующего документа Максим Бужанский из фракции «Слуга народа» уже внёс в парламент.

По мнению парламентария, действующий закон о государственном языке «ничего общего с защитой и развитием украинского языка не имеет» и «направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского». Бужанский уверен, что отмена данного закона «откроет возможность для написания действительно стоящего документа», который будет отвечать интересам Украины и европейским ценностям.

6 декабря Венецианская комиссия Совета Европы пришла к выводу, что власти Украины должны добиваться баланса в языковой политике. Эксперты СЕ призвали Украину пересмотреть закон о госязыке. Представители комиссии отмечают «необходимость содействия использованию украинского языка в качестве государственного» с учётом «особого места русского языка на Украине».

В сентябре, как писал NEWS.ru, министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что причин для изменения закона о государственном языке нет. Глава ведомства при этом признался, что уже месяц говорит только на украинском языке и речь его стала яркой и «более качественной».