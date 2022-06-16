В украинском регионе запретили песни и фильмы на русском языке В Хмельницкой области Украины запретили русскоязычную культуру

Фото: shutterstock

Областной совет Хмельницкой области Украины ввел мораторий на прослушивание музыки и просмотр фильмов на русском языке, говорится в сообщении, опубликованном на сайте совета. Под запрет попала даже русскоязычная реклама. За это решение проголосовали 56 из 58 присутствовавших на сессии депутатов. Контролировать решение совета будут работники администрации и силовики.

Областной совет своим решением ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Хмельницкой области до момента полного прекращения оккупации Российской Федерацией территории Украины, — сказано в публикации.

В апреле 2019 года парламент Украины принял закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», введение должности уполномоченного по его защите, а также штрафы за нарушение норм закона.

На Украине норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания вступила в силу 16 января 2021 года.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил за то, чтобы искоренить понятие «русский» на некоторых территориях страны, в частности в Харьковской области, а также в Донбассе. Подоляк также заявил о намерении добиться того, чтобы представителей власти ДНР и ЛНР там «не было физически».