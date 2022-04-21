В украинском минобороны заявили, что Россия скоро покинет Украину

Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия «покинет Украину через несколько месяцев». Однако для этого Киев должен получить тяжёлые вооружения, отметил он в статье, опубликованной Wall Street Journal.

Резников добавил , что кроме оружия Киеву помогут санкции в отношении России.

Нам также нужно тотальное глобальное эмбарго на российские нефть и газ. Нам нужны настоящие санкции против российской банковской системы и торговли, — подчеркнул чиновник.

Резников считает, что при выполнении названных им условий Россия скоро покинет Украину, но «всё затянется», если Киеву не помогут вооружениями и санкциями.

Ранее стало известно, что Москва продолжает вести переговоры с Киевом практически каждый день, проходят они в видеоформате, заявил директор Второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Он напомнил, что стороны обсуждают возможности мирного урегулирования ситуации на Украине, её будущего нейтрального статуса.