В украинском Харькове прошёл ЛГБТ-парад

Представители ЛГБТ-движения провели парад на Украине. Он состоялся в Харькове и завершился мирно, сообщает «Страна.ua».

Участники собрались на площади Свободы, а затем прошли по проспекту Науки до станции метро «Ботанический сад». Они держали флаги в цветах радуги и били в барабан.

Шествие продолжалось около двух часов. Отмечалось, что столкновений с противниками ЛГБТ-движения и сотрудниками правоохранительных органов не было.

Ранее сообщалось, что в Одессе 28 августа также прошёл гей-парад. Спустя короткое время на улице появилась радикально настроенная молодёжь и устроила массовую драку с полицией.