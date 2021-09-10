В украинском Харькове прошёл ЛГБТ-парад

Представители ЛГБТ-движения провели парад на Украине. Он состоялся в Харькове и завершился мирно, сообщает «Страна.ua».
Участники собрались на площади Свободы, а затем прошли по проспекту Науки до станции метро «Ботанический сад». Они держали флаги в цветах радуги и били в барабан.
Шествие продолжалось около двух часов. Отмечалось, что столкновений с противниками ЛГБТ-движения и сотрудниками правоохранительных органов не было.
Ранее сообщалось, что в Одессе 28 августа также прошёл гей-парад. Спустя короткое время на улице появилась радикально настроенная молодёжь и устроила массовую драку с полицией.
В результате инцидента пострадали 29 сотрудников полиции. Правоохранителям удалось задержать 51 участника драки. Зачинщикам беспорядков грозят обвинения по статьям о нападении на сотрудников правоохранительных органов и хулиганстве. По данным СМИ, радикалы хотели пробиться к автобусу, где размещались представители ЛГБТ-сообщества, но полиция попыталась оттеснить агрессивную толпу, и всё завершилось дракой.