В «Энергоатоме» рассказали про ротацию персонала на ЧАЭС

В украинском «Энергоатоме» сообщили, что на Чернобыльской АЭС проведена частичная ротация персонала. В опубликованном в Telegram-канале ведомства заявлении отмечается, что за день были выведены 64 человека, а на замену им отправились 46 добровольцев — работников станции. Ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС контролируют российские военнослужащие совместно с украинской охраной и персоналом станций.

20 марта проведена частичная ротация персонала ЧАЭС и эвакуация людей, находившихся на территории станции, — говорится в сообщении.

В «Росатоме» ранее заявили, что российские специалисты оказывают консультативную помощь работникам украинских АЭС. Управление и эксплуатация Чернобыльской и Запорожской станций осуществляются силами украинского персонала.

9 марта системный оператор НЭК «Укрэнерго» заявил о том, что Чернобыльская атомная электростанция была полностью обесточена. По информации компании, проблемы с электроснабжением станции были связаны с повреждением ЛЭП ЧАЭС — ПС «Киевская».

Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков в свою очередь заявил, что украинские националисты нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС. Он назвал это опасной провокацией и добавил, что российские специалисты приняли меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания.

Впоследствии электроснабжение на Чернобыльской АЭС было восстановлено. В «Энергоатоме» отметили, что специалисты НЭК «Укрэнерго» успешно завершили ремонтные работы.