В украинской делегации сообщили о возобновлении переговоров с Россией

Член украинской делегации депутат Верховной рады Давид Арахамия заявил, что переговоры с российской стороной возобновились после технического перерыва, сообщает «Украинская правда». Данный раунд переговоров является четвёртым по счёту.

Уже продолжаются [переговоры], — цитирует издание парламентария.

Текущий раунд российско-украинских переговоров проходит в видеоформате. Он стартовал 14 марта. После семи часов работы стороны объявили о техническом перерыве до 15 марта. Основные темы, обсуждаемые делегациями, касаются прекращения огня, отвода всех войск и гарантий безопасности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя переговоры, назвал позитивным сам факт их продолжения. Он заверил, что российские власти поставят общество в известность, когда будут достигнуты конкретные договорённости.

Помощник президента Украины Алексей Арестович предположил, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто не позднее мая. По его словам, при наилучшем развитии ситуации это может произойти в ближайшие две недели.