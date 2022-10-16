В украинских СМИ сообщили о звуках взрывов в Киеве

Украинское агентство ТСН сообщило о звуках взрывов в Киеве. Других подробностей на данный момент не приводится.

Также украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области. По предварительным данным, в регионе работает система противовоздушной обороны. На данный момент воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.

Ранее воздушная тревога объявлена почти во всех регионах Украины. До этого 16 октября тревога уже звучала в Киеве и в нескольких областях страны. В частности, предупреждения о воздушной тревоге и призывы отправляться в укрытия опубликованы в Telegram-каналах Черкасской, Черновицкой, Одесской, Ивано-Франковской, Ровненской, Сумской областных военных администраций. Такое же сообщение опубликовала мэрия Хмельницкого.