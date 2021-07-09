В украинских магазинах появились наклейки против русских

В нескольких магазинах в украинских Черновцах на входе появились наклейки, направленные против русского и русскоговорящего населения страны. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады, президент Всеукраинской ассоциации трудоспособных инвалидов Алексей Журавко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, на входных дверях магазинов можно увидеть наклейки в виде свиньи, раскрашенной под цвета российского флага, на фоне запрещающего дорожного знака. Эта табличка означает, что россиянам вход запрещён.

Перевожу на более доступный язык: «Россияне – это свиньи, которым вход запрещён!». Вот что эта картинка означает, — написал Журавко.

Он добавил, что в других городах Украины такие дискриминирующие наклейки тоже используются.

Ранее депутаты Верховной рады в окончательном чтении приняли закон о коренных народах Украины. Русских в этом перечне нет.

По мнению представителя МИД России Марии Захаровой, этот законопроект нарушает основополагающие международные договоры и дискриминирует миллионы русских, белорусов, молдаван, болгар, венгров, румын, евреев и представителей других народов, исторически населявших территорию современной Украины.