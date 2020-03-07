https://static.news.ru/photo/3be7d5c4-6078-11ea-9208-fa163e074e61_660.jpg Фото: national.police.ua/instagram.com

Полиция Украины привлекла к административной ответственности жительницу Черновцов за распространение ложной информации по ситуации с коронавирусом. Слухи, по версии правоохранительных органов, она транслировала в интервью журналистам.

В пресс-службе МВД подчеркнули, что эти «действия могли привести к социальной напряжённости, нарушению общественного порядка и другим негативным последствиям». Теперь женщине грозит штраф или принудительные работы.

О первом зафиксированном в стране случае заражения новым коронавирусом стало известно 3 марта. Его диагностировали в Черновцах у украинца, прибывшего из Италии. В тот же день жители города собрались на стихийный митинг рядом с домом заболевшего. Они требованием изолировать его жену, остававшуюся на тот момент в квартире.

В конце февраля жители Новых Санжар на Украине протестовали из-за размещения в местном санатории людей, эвакуированных из китайского города Ухань. Именно отсюда, как считается, и началось распространение эпидемии коронавируса. На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 102 тысячи человек. От болезни умерли 3,4 тысячи пациентов, выздороветь удалось более чем 57 тысячам.

Ранее телеведущая Ксения Собчак заявила, что в России замалчивается реальная статистика по заболеваемости пневмонией, вызванной китайским коронавирусом. По её мнению, это происходит из-за того, что российские власти гораздо больше боятся паники, чем вируса. В качестве одного из аргументов Собчак отметила, что число заражённых в европейских странах идёт на сотни и даже тысячи. При этом в России, непосредственно граничащей с Китаем, тех, у кого выявили коронавирус, можно пересчитать по пальцам, писал NEWS.ru.