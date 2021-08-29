Украинцев назвали «божьей нацией», стоящей на высшей ступени развития

Украинская писательница и общественный деятель Лариса Ницой заявила, что украинцы являются «божьей нацией», которая находится на высшей ступени развития и поэтому не будет спорить с Москвой о происхождении борща. Об этом она рассказала в интервью «Главреду».

Мы всегда, создавая комфортные условия для себя и своего, старались сделать тёпленько и другим, приглашали: «Иди к нам, мы тебя тоже нагреем и накормим», — призналась Ницой.

Писательница заявила, что украинцы очень искренние и доверчивые, поэтому их любит Бог, но из-за этого многие нации ставят себя выше Украины. Также она добавила, что русские «тырят» украинский борщ, при этом обвинив россиян в «краже» матрёшек и пельменей у китайцев. Ницой посоветовала соотечественникам «быть зубастыми и выгрызать своё».

Когда-то мы были воинственным народом и умели защищать своё. Наши предки до христианства имели очень тесную связь с природой, понимали её, наши волхвы могли управлять стихиями, — раскрыла Ницой.

Ранее Ницой заявила, что Украина, несмотря на свою бедность, помогает многим государствам отстаивать свою независимость.