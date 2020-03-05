Повторное заражение коронавирусом стало причиной смерти излечившегося пациента в Ухани.
Как
Отмечается, что причиной смерти указаны осложнения после пневмонии, вызванной заражением новым видом коронавируса. Врачи городского госпиталя заявили, что перед выпиской пациентов у них будут брать повторные анализы на выявление антител к вирусу.
Как ранее писал NEWS.ru профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин считает, что повторные заражения коронавирусом должны быть связаны с плохим качеством генетического тестирования, а не с повторным проникновением инфекции в организм инфицированных.
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