https://static.news.ru/photo/ae676152-5ed7-11ea-9d38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shen Bohan/Global Look Press

Повторное заражение коронавирусом стало причиной смерти излечившегося пациента в Ухани.

Как сообщила газета South China Morning Post, 36-летний мужчина 12 февраля был госпитализирован в больничное отделение для пациентов с незначительными симптомами в Ухани. Его выписали после двухнедельного курса лечения, но предписали ещё две недели находиться на карантине. Уже через два дня ему снова стало плохо, 2 марта он повторно попал в больницу и в тот же день скончался.

Отмечается, что причиной смерти указаны осложнения после пневмонии, вызванной заражением новым видом коронавируса. Врачи городского госпиталя заявили, что перед выпиской пациентов у них будут брать повторные анализы на выявление антител к вирусу.

Как ранее писал NEWS.ru профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин считает, что повторные заражения коронавирусом должны быть связаны с плохим качеством генетического тестирования, а не с повторным проникновением инфекции в организм инфицированных.