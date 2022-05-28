В Уганде поблагодарили РПЦ за борьбу с раскольниками православия

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Клирики Уганды присоединятся к Русской православной церкви, рассказали РИА Новости представители угандийского духовенства. Священнослужители приняли такое решение, поскольку считают, что РПЦ отстаивает православное учение, не дискриминирует людей и противостоит расколу в мире.

Русская православная церковь стоит на истинном учении. Кроме того, она не подвергает людей дискриминации. Но в первую очередь потому что наша мать-церковь столкнулась с огромным испытанием, и это испытание — раскол. Русская православная церковь стойко противостоит расколу, — сказал священник Давид Лакуо из Северной Уганды.

Диакон Афанасий Очом поблагодарил РПЦ за «присутствие в стране». Он отметил, что благодаря этому чувствует себя священнослужителем. Когда Очом закончил семинарию, то чувствовал себя покинутым, однако поддержка РПЦ помогла ему вновь обрести смысл в его деле.

В конце 2021 года Священный синод РПЦ принял решение создать Патриарший экзархат Африки. В его состав вошли две епархии: Северо-Африканская и Южно-Африканская. Прошение о вступлении подали 102 священнослужителя.

Подом для этого послужило то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Кроме того, он внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.

Ранее сообщалось, что Украинская православная церковь (УПЦ) провозгласила независимость от РПЦ. Это решение объяснили несогласием с позицией патриарха Кирилла по спецоперации на Украине.