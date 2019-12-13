https://static.news.ru/photo/adb10d5c-1d9c-11ea-bae9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На Украине назвали организатора и непосредственного исполнителя убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Это музыкант и ветеран боевых действий в Донбассе Андрей Антоненко, а также волонтёр и детский медик Юлия Кузьменко соответственно.

Такие данные следуют из текста подозрения, вручённого Кузьменко при обыске у неё дома. Скан документа опубликовал адвокат женщины Влад Добош.

Антоненко, увлёкшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, пребывая на территории проведения АТО, из числа волонтёров и лиц, прошедших военную подготовку в составе добровольческих батальонов, решил создать организованную группу, чтобы в её составе совершить убийство журналиста, — говорится в тексте подозрения.

Для реализации своего умысла, согласно документу, Антоненко привлёк Кузьменко, военнослужащую по контракту Яну Дугарь «и не установленных досудебным следствием лиц, имевших аналогичные с ним взгляды и намерения, чтобы привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям, которые, по их мнению, смогут изменить жизнь общества».



В ночь на 20 июля 2016 года, согласно документу, Антоненко и Кузьменко прибыли на ул.Ивана Франко в Киеве, нашли автомобиль, на котором перемещался Шеремет, после чего «Кузьменко подошла к данному автомобилю, прикрепила взрывное устройство под его днище со стороны водителя». Затем Кузьменко и Антоненко якобы оставили место происшествия. К утру женщина вернулась в этот же двор, дождалась, когда Шеремет сядет в автомобиль и отъедет на безопасное расстояние, а потом привела взрывчатку в действие.

Известно, что задержанная работала детским хирургом в киевской детской клинике «Охматдет» («Охрана материнства и детства»). Она также оказывала медпомощь военным, принимающим участие в силовой операции Киева в Донбассе. Женщина высказывала радикальные взгляды.

Кроме того, у следователей есть запись телефонного разговора, на которой подозреваемая и её сообщник обсуждают, какое количество боеприпасов «Града» необходимо для проведения обстрела Киева.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя работу следствия по раскрытию убийства, поставил задачу назвать в ближайшее время заказчика преступления, писал NEWS.ru.