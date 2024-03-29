В убийстве британского наемника ВСУ заподозрили исламиста The Daily Telegraph: на Украине в составе ВСУ воевал исламист

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В убийстве британского наемника Дэниела Берка, пропавшего 16 августа 2023 года, заподозрили его коллегу, исламиста Абдельфетаха Нурина, воевавшего с ним вместе в составе Вооруженных сил Украины, пишет The Daily Telegraph. Тело британца нашли в канализации на полигоне в подконтрольной Киеву части Запорожской области в конце сентября.

Газета со ссылкой на данные следствия утверждает, что Берк пропал без вести на Украине в августе 2023 года. Основным подозреваемым является гражданин Австралии и Алжира исламист Абдельфетах Нурин. Британский коронер Зак Голомбек рассказал изданию, что он признался в «причастности к стрельбе». Однако Нурин утверждал, что имел место несчастный случай. Известно, что в британца дважды выстрелили сзади. Сейчас местонахождение исламиста неизвестно. Ранее Берк воевал в Сирии на стороне курдских ополченцев.

До этого стало известно, что бывший парашютист из Великобритании Дэниел Берк в последние месяцы перед исчезновением работал спасателем на передовой. 36-летний выходец из Манчестера появился на Украине в 2022 году, после приезда он организовал собственное подразделение «Темные ангелы». Затем мужчина перестал участвовать в боевых действиях и стал помогать в эвакуации с передовой. Берк жил в квартире в Запорожье.

Ранее российский боец спецназа Центрального военного округа с позывным Скала, который проходит службу в зоне проведения специальной военной операции на Украине, рассказал о наличии афроамериканцев среди наемников ВСУ. По его словам, на различных направлениях также встречаются поляки, сражающиеся на стороне украинской армии.