В Туркменистане прошел саммит с участием Эрдогана, Алиева и Бердымухамедова

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Первая трехсторонняя встреча с участием президентов Турции, Азербайджана и Туркменистана прошла в городе Туркменбаши. Реджеп Эрдоган, Ильхам Алиев и Сердар Бердымухамедов обсудили вопросы в сфере энергетики, торговли и транспорта, пишут «Известия».

Также стороны обменялись мнениями по текущим региональным и международным вопросам и подписали несколько соглашений в сфере укрепления сотрудничества.

В частности, были подписаны соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, рамочная программа партнерства в области образования, науки и культуры на 2023–2025 годы и меморандум о создании совместной консультативной комиссии по таможенному сотрудничеству. Также президенты подписали меморандумы о дальнейшем развитии взаимодействия в области транспорта и энергетики.

Как поясняет издание со ссылкой на агентство Bloomberg, Эрдоган хочет транспортировать туркменский газ на судах в Азербайджан и после закачивать его в трубопроводы Южного газового коридора, соединяющего Азербайджан с Европой через Грузию и Турцию.

Также на саммите состоялись и двусторонние встречи. Президенты Туркменистана и Азербайджана обсудили вопросы совместного освоения каспийского нефтегазового месторождения «Достлук». Меморандум о взаимопонимании между двумя странами о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения был подписан в январе прошлого года.

Ранее председатель ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO) Рауф Велиев рассказал о сотрудничестве с Россией и перспективах совместных проектов. После введения санкций для России сильно выросла значимость Каспийского моря как пути транзита, поскольку Москва стала искать новые дороги для экспорта.